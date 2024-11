Toto: “‘Africa’ nos salvó de la destrucción”

Steve Lukather es una leyenda, aunque no le gusta que se lo digan. Es el guitarrista de Toto desde que existe la banda, sí, pero tiene crédito como músico de sesión en más de mil 200 canciones. En ese catálogo hay de todo, desde Hall and Oates hasta Alice Cooper, de Michael Jackson (sí, en Thriller) a Earth, Wind and Fire. Así lo explica: “Un día normal para mi es que en la mañana puedo hacer algo para Aretha Franklin y en la noche algo para Cheap Trick. Normalmente llego y pregunto qué quieren que haga, y la mayoría de las veces me la cambian y me preguntan qué quiero hacer yo, qué considero que puede quedar”. Toto se presenta en el Corona Capital 2024, y por ello Lukather se abrió espacio para platicar.

“Normalmente toco algo simple, luego tal vez me piden que haga un solo y es un ida y vuelta en un par de tomas, y esto fue en la época de lo análogo, de hacerlo en cinta, no había tecnología digital así que más te valía hacerlo bien porque además si borrabas algo se perdía para siempre”, prosigue el guitarrista. “Los productores buscaban músicos de verdad para esos trabajos porque no era tan fácil, no podías darte el lujo de tener varias tomas y varios solos y editarlos para que todo quedara parejo, era posible pero implicaba mucho trabajo y mucha cinta, así que agarras experiencia, desarrollas el músculo y ya sabes lo que debes hacer”.

Toto tocará en el Corona Capital el mismo día que Green Day, que cierra la noche. Para una banda como la primera, ¿importa que el público que van a encontrar es más bien de otra generación? “Para nada, nosotros ya tocábamos antes de que ellos surgieran, además cuando yo empezaba a ir a conciertos, los carteles se hacían con bandas muy diferentes, estilos musicales diferentes, creo que Green Day no piensa en superarnos, y nosotros no pensamos en superarlos a ellos, son la banda estelar y listo, no creo que sea competencia”.

Más adelante compartió una experiencia que no sería la más obvia, una amistad con Motorhead. “Hace tiempo hicimos algunos conciertos en Europa con Motorhead, y Lemmy era amigo mío, también Micky Dee y Phil (Campbell), somos cuates. ¿Sabes? Existe esta idea de que si tocas música distinta no puedes ser amigo de los demás. Con Lemmy, él no era un gran fan y yo no tengo todos los discos de Motorhead pero éramos amigos bebedores, yo no he bebido en 15 años pero en ese tiempo bebíamos juntos y era divertidísimo, me encantaba salir con él y lo adoraba por cómo era. En uno de esos festivales europeos tocamos antes de Motorhead, había pura gente con chamarras de cuero y todo pero fue realmente muy tranquilo, nadie nos mandaba al diablo, algunos se quedaron a vernos, algunos no, pero todo tranquilo”.

Toto está cerca de cumplir 50 años de vida, él está consciente y sabe que en buena medida, el disco Toto IV tiene mucho que ver con la permanencia de la banda. Vienen temas como “Rosanna” y “Africa”, y él así recuerda aquella etapa. “Fue un disco mucho más grande de lo que hubiéramos creído y nos salvó de la destrucción. Ese disco, Toto IV ha mantenido viva a la banda durante décadas, son canciones atemporales que entran en el gusto de la gente en diferentes épocas. “Africa” pegó muy fuerte y ahora su éxito está fuera de toda lógica, nos acercó a muchos fans más jóvenes, de entre 15 y 35 años de edad. Las estadísticas de Spotify indican que nos va realmente bien, millones y millones de reproducciones, tuvimos 18 millones en los últimos 28 días. Todos estamos sorprendidos pero gracias a Dios así estamos, nos vamos a retirar en la cima. Los siguientes tres años vamos a trabajar muy duro y luego habrá que detenerse un poco porque llegaremos a nuestro 50 aniversario. Es la relación más larga que he tenido en mi vida. Los que se han ido ha sido porque médicamente ya no podían o simplemente ya no querían, y está bien, pero la gente sigue comprando boletos y aún nos quiere ver, estamos muy agradecidos”.

¿Le molesta que la gente catalogue a Toto como rock clásico? “Somos una banda setentera, venimos de esa época en que necesitabas tocar y cantar muy bien y tener canciones muy buenas, la mentalidad era muy diferente. En los 80 llegaron los creadores de estrellas, la apariencia física se volvió muy importante y eso era confuso para nosotros. En los 70, si tu cantante era guapo era un golpe de suerte, pero en realidad podría faltarle un diente por ejemplo y a nadie le importaba, ahora son perfectos, todo es plástico. Pero soy un tipo viejo así que ni modo, sueno como esos que dicen que la música de antes era la que realmente era buena jaja, hasta mis hijos se burlan de mi por eso. Pero soy un producto de la época en que crecí. Eso no significa que sea la verdad. Cuando me preguntan como hice para durar tantos años les digo que el secreto es que nunca acepté un no como respuesta. Ese es el punto clave. Un ex manager nos decía que no íbamos a pegar en Estados Unidos así que lo corrimos porque siempre creímos que las cosas iban a cambiar y así fue. Los últimos tres años hemos estado de gira con Journey, estamos muy agradecidos con ellos porque nos llevaron de gira y tocamos cada noche para 20 mil personas”.

Steve es una persona amable, inteligente y talentosa. Sabe que Toto es una banda que tiene éxitos que la gente espera escuchar, y no piensa darles la espalda en ese sentido. Tocarán las rolas que todo mundo conoce y que a los que nunca escucharon a la banda le pueden resultar atractivas, y habrá espacio para que cada músico muestre su talento instrumental. Es lo bueno de los festivales, siempre hay chance de encontrar algo que parece fuera de lugar, pero que en realidad funciona como amalgamador de conceptos. Un respiro de calidad si se quiere.

