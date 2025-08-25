Total Recall 35 años Metro Chabacano

La muestra es organizada por la Colección Ponce Kurczyn, CPK, en colaboración con Cultura Metro para traer: A 35 años de Total Recall / El Vengador del Futuro, esta cinta se convirtió en un referente de generacional, introduciendo innovaciones visuales que impactaron profundamente en la imaginación colectiva del público mexicano y ahora es reinterpretada por los artistas Héctor Vargas-Salazar y Edgar Silva que presentan dos visiones contemporáneas.

A través del dibujo, técnicas tradicionales y el uso de inteligencia artificial, los artistas ofrecen una mirada contemporánea que dialoga con la nostalgia noventera y la vigencia de los temas planteados en la película: control corporativo, manipulación de recuerdos y futuro distópico.

“En México, la película adoptó un nuevo nombre: El Vengador del Futuro. No fue solo una traducción, sino una apropiación cultural. Se transmitió incansablemente en televisión abierta y marcó a una generación con un sentido de pertenencia. Muchos conocimos primero El Vengador del Futuro y solo después Total Recall, reconociendo en la “original” un trasfondo más crítico: oligarquías corporativas, manipulación de recuerdos, tecnificación neuronal… temas que hoy ya forman parte de nuestra vida diaria.” Luis Ponce Kurczyn

La exposición A 35 años de Total Recall / El Vengador del Futuro de Héctor Vargas-Salazar y Edgar Silva es una curaduría de Luis Ponce Kurczyn, inaugura el martes 2 de septiembre, 12:00 hrs en el Metro Chabacano de la CDMX.

Proyección de la película El Vengador del Futuro en la Sala de Cine del Metro Zapata. Fecha: miércoles 17 de septiembre, 16:00 hrs. | Entrada libre.