Torrefy es un quinteto canadiense que describe su sonido como Black Speed Death Thrash. El próximo 1º de julio pondrán a la venta su tercer larga duración, Life Is Bad y para calentar motores han puesto en redes el video con letra de “Torn Appart By Machinery”. Actualmente no tienen un sello que los distribuya así que lo sacarán de manera independiente.

En comunicado de prensa, la banda dijo que Life Is Bad no representa un distanciamiento sonoro de Torrefy, “sino una continuación del viaje que nos llevará a convertirnos en la banda que estamos destinados a ser. Los trabajos previos de la banda caen más en terrenos del Thrash Metal, aunque no en el tradicional debido sobre todo a nuestra inclinación hacia un sonido más progresivo y la mezcla de influencias que van desde el Thrash al Death, Black Rock clásico y Punk, entre otras. Este nuevo disco es un paso más hacia la creación de ese sonido que llamamos ‘Black, Death, Speed, Thrash. Creemos que es un disco que muestra lo que la banda ha madurado en cuanto a composición, entrega vocal, instrumentación y producción”.

El disco fue producido por la banda en conjunto con el aclamado ingeniero colombiano Gustavo Valderrama, quien también lo mezcló, junto con Felipe Gonzáles. La masterización corrió a cargo de Joel Grind, de Toxic Holocaust. En general se trata de un disco largo, con una hora y cuatro minutos de duración, pero que no se siente tedioso. Los temas extendidos permiten entender lo que tratan de hacer, la combinación de géneros y el camino en el cual se han embarcado. No sólo hay variedad de riffs sino que por momentos, cada uno se teje con el anterior aunque alguno suene más a Thrash y el siguiente parezca Black. Cada canción fluye y ofrece su propia dinámica, con un estilo vocal que las unifica y guía.

La propuesta es fresca y muy bien planteada, es un disco muy interesante y altamente disfrutable.