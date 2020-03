A pesar de que muchos artistas han tenido que posponer los lanzamientos de sus discos. Otros más han decidido seguir dándonos nueva música para alegrarnos en estos tiempos difíciles, tal es el caso de TOPS, quienes el día de hoy nos compartieron su nuevo sencillo Direct Sunlight.

Esta canción será la encargada de abrir su siguiente álbum de estudio I Feel Alive, que llegará a nosotros el próximo 3 de abril a través de su propio sello discográfico. Y ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

“Promise me we’ll always be together, we make sense in all types of weather” se le escucha cantar a Jane Penny en Direct Sunlight. Canción que al ritmo de un dulce y bailable dream pop le sube el ánimo a cualquiera, justo lo que necesitamos en estos días.

Previamente ya también habían compartido los sencillos Witching Hour, Colder & Closer y el tema que le da título al álbum, I Feel Alive.





TOPS tenía planeado realizar un extenso tour por Norteamérica y Europa como parte de la promoción de este nuevo disco. Este comenzaría en Las Vegas justo el día del estreno y finalizaría con una presentación en el Primavera Sound. Sin embargo, hace unos días anunciaron que esta sería pospuesta debido a la pandemia de Coronavirus. Las nuevas fechas serán anunciadas próximamente.

Te dejamos a continuación Direct Sunlight para que se endulce tu día al ritmo de TOPS:

Tracklist I Feel Alive:

01 Direct Sunlight

02 I Feel Alive

03 Pirouette

04 Ballads & Sad Movies

05 Colder & Closer

06 Witching Hour

07 Take Down

08 Drowning In Paradise

09 OK Fine Whatever

10 Looking To Remember

11 Too Much

Foto de portada vía Facebook TOPS.