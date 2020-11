El vocalista de Tool, Maynard James Keenan estuvo hablando sobre el tema del COVID-19 y cómo lo ha manejado la gente, diciendo que han tenido un comportamiento arrogante durante la pandemia.

El músico ya anteriormente en una entrevista con Arizona Republic había revelado que contrajo coronavirus a inicios de año mientras se encontraba de tour con Tool por Australia y Nueva Zelanda. Así como también explicó que aún sigue lidiando con las secuelas de la enfermedad.

Pero ahora, dándole seguimiento al tema, Maynard James Keenan regresó para dar nuevas declaraciones durante una charla con Consequence of Sound. “Hay una lógica asociada a cuidarnos unos a otros. Tengo muchas más preguntas que respuestas, honestamente”, comentó.

Y agregó: “¿Es esto como una llama en una vela? Si te paras en la esquina lo suficientemente lejos de alguien, ¿la llama quema la vela y luego ya no puede encender tu vela? ¿O no es así en absoluto y va a vivir más allá de su propio ciclo dentro de ti? No tengo idea, pero la idea de aislarme temporalmente y adherirme realmente al aislamiento parece que hubiera funcionado.”

“Pero tendemos a ser bastantes arrogantes. Sabía por lo que pasé y sé por lo que todavía estoy pasando, así que les recomendaría que se tomen esto en serio pero siento que esto va a caer en oídos sordos. Simplemente será una declaración polarizada y politizada, por lo que no tiene sentido. En ese caso, sólo me voy a preocupar por mantener a mi familia y amigos a salvo”, explicó.

La entrevista completa de Maynard James Keenan la puedes leer dando click aquí.

Créditos foto de portada: Rebecca Sapp.