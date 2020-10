Tony Lewis, el líder de la banda The Outfield, murió a los 62 años de edad en su casa cerca de Londres. “Your Love” es el nombre del hit de este músico que fue parte esencial de la radio durante la década de los ochenta.Alan Jackman y el guitarrista Alan Spinks formaron The Outfield junto a Tony Lewis. La banda llegó a la cúspide de las listas de popularidad durante los años ochenta con temas como “All The Love”, “Say It Isn’t So” y la memorable “Your Love“.

La noticia de la muerte de Tony Lewis a los 62 años de edad fue dada a conocer por un comunicado de prensa por parte de su equipo de trabajo.