Tone of Voice Orchestra: un delicioso ritual de jazz y folk

Esta agrupación de 10 miembros -5 mujeres, 5 hombres- obtuvieron en 2022 el premio al mejor disco danés de jazz vocal por su debut epónimo, y ello ya es un buen logro en sí mismo, pero la aparición de una versión extendida del mismo le ha dado a Tone of Voice Orchestra un empujón adicional.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Al dejar sonar el disco, lo que destaca al comienzo de “He Loves Her for It” es que se escucha una gaita y pronto aparece un cúmulo de voces femeninas que conducen un tema que no se decanta por el jazz, sino más bien por un folk bien silvestre en el que destaca también un contrabajo.

Vaya manera de sorprender de parte de la singer-songwriter Trinelise Væring y del laureado saxofonista de jazz Fredrik Lundi, quienes integran el núcleo creativo de Tone of Voice Orchestra y lo imaginaron como un proyecto para una sola ocasión, pero el destino quiso otra cosa y ahora nos regodeamos ante un trabajo excelso.

En la versión ampliada, entregan hasta 15 canciones en las que recurren a dos percusionistas, doble bajo, cítara, violín y flautas, más otros instrumentos muy folk, como el fiddle.

Lo curioso es que no se siente un registro escandinavo, sino un folk de amplios vuelos y pretensiones, que recurre a letras en inglés para llegar a más gente. Tienen de su lado una gran inteligencia para armar la instrumentación y los arreglos de cada tema, hasta lograr bellezas tan impactantes como “Heartless”, en la que destaca el sax, pero incluyendo pasajes que parecen árabes.

Tone of Voice Orchestra recurre a letras poéticas, pasajes corales que parece propios de rituales chamánicos y una gran libertad para apropiarse del folklore global, que hasta los lleva a coquetear con el indie folk.

He aquí un disco para expandir la aventura musical; una incursión danesa que entrega temas tan deliciosos como “You Saw Yourself Out”, que hasta se alimenta del blues. No queda sino recomendar darle play para comenzar una experiencia exquisita y libre de cualquier atadura estilística.

