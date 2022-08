Finalmente Tommy Lee ha contado la verdad detrás de la nude que compartió en sus redes sociales.

Hace unos días, el baterista de Mötley Crüe sorprendió a los internautas al publicar en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter una selfie en donde aparecía completamente desnudo. Lo más extraño de la situación fue que la eliminó de Instagram y Facebook luego de publicar un meme, mientras que en Twitter hasta la fecha sigue a la vista, por lo que nadie supo si se trató de un accidente o fue intencionalmente.

Retomando el tema, durante un reciente show que dio la banda en San Antonio, Texas, Tommy Lee explicó que en realidad estaba borracho cuando publicó la fotografía. “Hace un par de semanas, tuvimos un descanso del tour de dos semanas, y me fui de borrachera, hermano, una borrachera”, explicó desde el escenario.

A pesar de no haber estado consciente de lo que hacía, el baterista no tiene arrepentimiento alguno y de hecho, aprovechó la situación para incitar al público masculino a desnudarse y ser salvajes como él: “Me puse como la mierda, así que me desnudé y publiqué fotos de mi pene. Por lo general, quiero decir que soy un hombre de tetas, me gusta ver tetas, pero esta noche es una noche de igualdad de oportunidades. Esta noche quiero ver el pene de todos. Vamos, saca tu mierda. Saca tu puta basura. Vamos”.

En fin, por acá puedes ver un video de su explicación durante el concierto:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

