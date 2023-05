Tom Waits podría regresar con nueva música

La gran noticia fue compartida por el ex agente de Tom Waits, Paul Charles, quien a través de su libro de memorias reflexionó sobre el tiempo que pasó trabajando con diferentes personalidades, entre ellos Van Morrison, Richard Branson y, por supuesto, Waits. De acuerdo con Consequence Of Sound, Charles insinuó el regreso de Tom Waits mientras recordaba su último show en el Rat Cellar, en Dublín, en 2008.

“Todos esperamos que vuelva de gira. Después de pasar las tres noches en el Rat Cellar, se fue a casa. Disfrutó mucho de la gira, y la idea era empezar a escribir. Grabó un poco y luego básicamente se distrajo con el mundo del cine por un tiempo. La noticia es que ha vuelto a escribir. Todos tenemos los dedos cruzados para otra visita de vuelta”, escribió Paul Charles.

Hasta el momento, ni Tom Waits ni sus representantes han confirmado los comentarios de Charles. Pero así como lo menciona el agente, es momento de cruzar dedos para que el músico regrese pronto.

The book of Eli, The ballad of Buster Scruggs y Licorice pizza fueron algunas de las “distracciones cinematográficas” que ha tenido Tom Waits desde 2008. Además, en algún momento prestó su voz para Los Simpson y Ultra city Smiths.