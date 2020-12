Los herederos de Tom Petty han compartido un nuevo video para “Something Could Happen”, canción que aparece en la nueva reedición de su segundo álbum de estudio, Wildflowers.

Originalmente este disco fue lanzado por el fallecido músico en 1994. Pero recientemente se estrenó esta especial reedición que lleva por nombre Wildflowers & All The Rest.

El nuevo video de “Something Could Happen” fue dirigido por Warren Fu, quien ha sido reconocido por su gran trabajo con bandas como Haim, Daft Punk, The Strokes y Brandon Flowers. Y según explicó Fu, su inspiración para su realización fue el clip del sencillo de Tom Petty lanzado en 1991, “Into The Great Wide Open”.

“En nuestra historia tenemos un personaje que es una encarnación de recuerdos reensamblados en una criatura viviente que intenta regresar a casa”, explicó Warren Fu. “Creo que el mensaje que yo estaba tratando de transmitir era que todas nuestras experiencias, las buenas, las malas, las hermosas y las dolorosas nos hacen ser quienes somos y deberíamos abrazarlas.”

Y agregó: “Tom nunca comprometió su integridad artística y siempre se mantuvo fiel a quién era, así que siento que nuestro mensaje en este video está en línea con su espíritu.”

Te dejamos a continuación el videoclip y no dejes de escuchar el disco Wildflowers & All The Rest en tu plataforma digital favorita.

Foto de portada vía Facebook Tom Petty.