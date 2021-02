El guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, será el productor ejecutivo de una nueva película de comedia de Netflix titulada Metal Lords.

El largometraje correrá a cargo de los showrunners de Game Of Thrones, D.B. Weiss y David Benioff, como parte de una asociación que tienen con la plataforma de streaming. Mientras que Tom Morello será el productor musical ejecutivo, siendo este su más grande crédito de producción en el mundo de Hollywood.

De acuerdo con la sinopsis, Metal Lords será una comedia sobre la mayoría de edad con la que muchos jóvenes metaleros podrán identificarse con “dos niños que quieren comenzar una banda de heavy metal en una escuela secundaria”.

La dirección del filme está a cargo del cineasta Peter Sollett, conocido por su trabajo en Nick and Nora’s Infinite Playlist. Hasta el momento los actores confirmados son Isis Hainsworth (A Midsummer Night’s Dream) y Adrian Greensmith, quien hace su gran debut cinematográfico con esta película.

Este noticia llega luego de la participación de Tom Morello en el nuevo álbum de The Pretty Reckless, Death By Rock And Roll, y su colaboración con Serj Tankian para el cover de “Natural’s Not In It” de Gang Of Four.

Esperamos pronto tener más detalles de Metal Lords.

Foto de portada tomada del Instagram del guitarrista.