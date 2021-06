El integrante de Rage Against The Machine, Tom Morello, y The Bloody Beetroots han anunciado el lanzamiento de un nuevo EP titulado The catastrophists.

Éste EP se tiene planeado vea a luz el próximo 18 de junio con colaboraciones con otros grandes artistas, entre los que se incluye a la rapera y compositora chilena Ana Tijoux, con quien trabajaron para la canción “Lighting over Mexico”.

Dando un pequeño adelanto de lo que será The catastrophists, Tom Morello y The Bloody Beetroots estrenaron “Radium girls”, canción que realizaron en colaboración con Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way y The Last Internationale.

La nueva canción narra la historia de las jóvenes trabajadoras de una fábrica en Illinois que fueron víctimas de uno de los crímenes más atroces en la historia industrial de Estados Unidos. “Cuando era niño, pasé todos los veranos cerca de Ottawa, Illinois, en donde estas chicas usaban pintura con radioactividades letales para hacer que los relojes brillaran en la oscuridad”, explicó Morello en Instagram.

Y continuó: “Se les animó a lamer los pinceles hasta el punto de aumentar la productividad y las ganancias y, al final, sus huesos literalmente se desmoronaron a causa de cáncer y eran tan tóxicos que tuvieron que ser enterrados en ataúdes revestidos de plomo.”

“Los casos judiciales y la publicidad resultante llevaron a una legislación histórica de protección laboral a nivel nacional. Cada año coloco flores en el pequeño monumento a estos héroes silenciosos y esta canción está dedicada a su memoria”, concluyó.

“Radium girls” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el EP de Tom Morello y The Bloody Beetroots se puede pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.