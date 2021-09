Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, ha pedido ayuda para rescatar a las integrantes de Girl With A Guitar, colectivo de mujeres afganas guitarristas.

Como sabemos, Afganistán atraviesa por una situación realmente crítica. Esto debido a que con la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes han tomado control completo del país, poniendo en estado vulnerable tanto a las mujeres y niños, como a las personas involucradas en las artes.

El caso le ha dado la vuelta al mundo entero y no es para menos. Incluso varias personalidades del mundo artístico se han pronunciado al respecto y el que recientemente se sumó a este grupo fue Tom Morello, quien con una carta llamó a la industria musical a apoyar en el rescate del colectivo de mujeres guitarristas afganas Girl With A Guitar.

“Escribo en nombre de algunas niñas muy especiales de Afganistán que están en grave peligro. Girl With A Guitar recibe a huérfanos de la calle y otras niñas que han sufrido traumas significativos y utiliza la música como una herramienta de rehabilitación y un medio para trabajar a través de sus problemas, historias y esperanzas”, escribió Morello.

Y agregó: “He tenido el honor de colaborar con estas maravillosas niñas. Desde que los talibanes tomaron el control, su escuela ha sido destruida y las niñas están escondidas. Están en riesgo extremo porque son ampliamente conocidas por haber interpretado música occidental y han sido educadas por un maestro estadounidense. Cualquier cosa que puedan hacer para ayudar a salvar sus vidas será agradecido”.

Girl With A Guitar fue creado en 2015 por Lanny Cordola luego de que conociera a una mujer afgana, cuyas dos hermanas murieron en un atentado suicida. La necesidad de Cordola por apoyar en esa difícil situación fue lo que le llevó a organizar este proyecto musical.

Desde entonces, el colectivo ha tenido la oportunidad de trabajar con importantes músicos, incluyendo Tom Morello, con quien apenas en octubre de 2020 realizó un cover del clásico de Eurythmics “Sweet dreams”.

Foto de portada tomada del Facebook del guitarrista.