Las malas noticias continúan… Tom Meighan anunció oficialmente su salida de Kasabian debido a problemas personales. La decisión se dio a conocer con un comunicado a través de las redes sociales de la banda.

En este comentan que Tom ha tenido que luchar “con problemas personales que han afectado su comportamiento durante mucho tiempo”. Y explican que su salida es con el fin de que logre concentrar todas sus energías en volver a poner en orden su vida.

Hace algunos años Meighan ya había hecho declaraciones acerca de su salud mental y diversos problemas que tuvo tras la muerte de un amigo cercano y el rompimiento con su pareja. Pero a pesar de ello, el músico continuaba mostrándose emocionado por comenzar a trabajar en un séptimo álbum con la banda.

Tan sólo a finales de junio, para ser más exactos el 23, tuvo una entrevista con Sky News en la que declaró que ya se encontraba trabajando en música nueva y que intentaría publicar con Kasabian un nuevo álbum, aunque la cuarentena les complicaba las cosas.

Así que su decisión de abandonar la agrupación parece ser realmente inesperada. Y por el momento no se ha anunciado con más precisión qué es lo que le depara a la banda en un futuro.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020