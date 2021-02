Tom Holland fue cuestionado sobre todos los rumores que han estado sonando desde hace unos meses acerca de la posible participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la tercera entrega de Spider-Man, lo que daría paso al multiverso dentro de las películas de Marvel.

Si nos ponemos a recordar Tom Holland no es conocido precisamente por ser una persona que sepa guardar secretos, ya que desde que se le paso el manto de el arácnido en el cine varias veces ha revelado uno que otro detalle que no tenia que salir a la luz, por lo que se esperaba en esta ocasión que pudiera decir algún comentario que confirmara lo que se viene diciendo.

Sin embargo, el actor o ya aprendió a no revelar detalles o es cierto que no tiene ni idea sobre la supuesta participación de ambos actores en su tercera entrega, durante una entrevista con el medio Esquire el actor comento los siguiente:

“No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado esta gran revelación, aunque creo que es un secreto demasiado grande como para que me lo oculten. Pero de momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo.”

Después de esta declaración muchos fanáticos siguen creyendo que la tercera película tendrá a todos los Peter Parker vistos en el cine, ya que de cierta forma es obvio que Tom Holland no podría confirmar esa información durante una entrevista; aunque también puede ser posible que el actor no tenga conocimiento de este encuentro, ya que anteriormente le han ocultado información importante. Durante Avengers: Endgame, en el funeral de Tony Stark, el actor mencionó que no tenia ni idea de lo que trataba esa escena y creyó que se trataba de una boda. Como sea, no habrá de otra más que esperar hasta el estreno de la película para poder confirmar las teorías.

Crédito foto de portada: Marvel Studios