Tom Hanks ha dicho que pagó partes de la producción de Forrest Gump de su propio bolsillo.

En una entrevista con In Depth con Graham Bensinger, el actor habló de las dificultades que enfrentó durante el rodaje de la película de 1994.

Discutiendo la escena central en la que el personaje titular de Hanks recorre el país, el actor reveló que era demasiado caro y que el director Robert Zemeckis le pidió ayuda.

Y dijo: “Bueno, esta carrera va a costar X cantidad de dólares”. Y no era barato. Y yo dije, “OK”. Dijo: “Tú y yo vamos a dividir esa cantidad y se la devolveremos (a Paramount).

“Les devolveremos el dinero, pero ustedes (Paramount) tendrán que compartir las ganancias un poco más”. Lo cual el estudio dijo: ‘Fabuloso, genial. OK”. Y fue bueno para nosotros también”.

Hanks recordó que él y el cineasta dividieron los costos en otra ocasión también, sin especificar qué escena. “Dijeron: “El clima es tal que no podemos obtener la cobertura del seguro en él”, el estudio dijo: “Así que ustedes no pueden filmar”. Y Bob y yo dijimos: “Cubrimos el seguro”. Y lo hicimos.”

Tom Hanks también detalló en el podcast cómo se esforzó inicialmente para entrar en el personaje, tanto que los tres primeros días de grabación no se usaron al final.

“Bob dijo: “Mira, sé lo que estás tratando de hacer. Sé lo nervioso que estás y lo consciente que puede ser esto antes de que entremos en la onda”, dijo Hanks.

“Pero no vamos a usar ninguno de estos tres primeros días porque no creo que lo tengas. No tienes el carácter”. Y yo dije: “No lo tengo. No lo tengo. Tienes razón”. Y él sólo dijo, “No te esfuerces tanto”. Y a partir de ahí, todo se asentó en un momento.”

Mientras tanto, Hanks reanudó el rodaje de la película biográfica de Elvis Presley de Baz Luhrmann a principios de este mes, después de que la producción se interrumpiera en marzo debido al brote de coronavirus.

La película profundiza en la dinámica entre Presley (interpretado por Austin Butler) y su mánager, el coronel Tom Parker, que está siendo interpretado por Hanks.

La producción de la película se detuvo en marzo después de que Hanks y su esposa Rita Wilson dieran positivo en el test de coronavirus.