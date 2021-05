Tom Hanks estuvo a nada de tener una especial aparición durante la novena temporada de la sitcom Friends, como Sandy, el niñero de Ross y Rachel.

Durante una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Freddie Prinze Jr, quien terminó quedándose con el personaje de Sandy, el niñero, reveló que en un inicio los planes eran que Tom Hanks interpretara dicho papel.

“No se suponía que yo fuera [Sandy], eso originalmente se lo ofrecieron a Tom Hanks. Pero no iba a regresar de su película a tiempo. Así que mi agente me llamó y me dijo ‘¿quieres estar en Friends?’ Y yo dije ‘sí, haré un episodio de Friends, eso será genial’”, explicó Freddie.

El episodio en cuestión es el sexto de la novena temporada de Friends, titulado The one with the male nanny, en el que Ross y Rachel están en busca de una niñera para su hija Emma, encontrándose y sorprendiéndose con el talento de Sandy para cuidar niños.

Recuerda que el día de mañana (27 de mayo), el tan esperado especial reunión de Friends llegará con una abundante dosis de diversión y nostalgia. En él nos encontraremos de nuevo con los seis protagonistas de la sitcom noventera y con una lista de invitados de lujo que incluye personalidades del mundo de la televisión, música y deportes.

Checa a continuación el tráiler oficial:

Foto de portada vía Instagram Tom Hanks.