Tom DeLonge, ex integrante de Blink-182, ha compartido nuevos detalles sobre su próximo debut en el mundo cinematográfico.

La historia de Tom es bastante inspiradora, no sólo por su gran triunfo como músico, sino porque también ha hecho de todo para cumplir sus sueños por más alocados que sean. Para el hombre no hay imposibles y es así que ahora está por lanzar su primera película como director y escritor, titulada Monsters of California.

Hablando de ésto, en una entrevista con NME, Tom DeLonge comentó: “Cuándo inicié Angels [& Airwaves] le contaba a la gente como íbamos a hacer libros y películas. Todos decían ‘estás drogado, estás loco y ¡estás persiguiendo extraterrestres!’ Pero yo sólo estoy haciendo las cosas que dije que iba a hacer”.

Por supuesto que Monsters of California seguirá el tema de cosas sobrenaturales en el que el músico se ha adentrado en los últimos años. Según reveló, el filme seguirá la historia de un grupo de adolescentes que comenzará a investigar una serie de misteriosos eventos paranormales que están sucediendo al sur de California.

Tom DeLonge describió la película como “si Spielberg regresara e hiciera una película paranormal independiente con clasificación R”. Y aunque aún no hay fecha de estreno oficial, la idea es que Monsters of California llegue antes de que acabe el año.

De igual forma, el músico advirtió que esto sólo es el inicio, ya que tiene planeado lanzar unas cuantas películas más en un futuro no muy lejano.

Foto de portada tomada del Instagram del músico.