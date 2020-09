El ex guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge, ha declarado que los extraterrestres pueden haber estado presentes en el nacimiento de Jesucristo.

DeLonge, ha tenido interés en los OVNIS, tanto así que es co-fundador de la compañía To The Stars Academy of Arts & Science, que trabaja con funcionarios del gobierno de EE.UU. con el fin de “cambiar el mundo” a través de la ciencia, la industria aeroespacial y el entretenimiento.

En una reciente entrevista con The Guardian, el músico afirmó que hay evidencia que apoya su creencia de que los extraterrestres han existido desde el nacimiento de la civilización y sugirió que la Estrella de Belén podría haber sido una nave extraterrestre.

“Las cosas se escribieron en un texto hace miles de años, como escuchar voces en tu cabeza, un arbusto ardiente que hablaba”, explicó DeLonge.

“Los textos antiguos pueden haberlo llamado Dios, pero sólo digo que no es tan simple. La estrella de Belén, ¿era una estrella o una nave? Porque una estrella es realmente grande. No estaría flotando sobre un pesebre”.

En aquella entrevista, DeLonge sugirió que el gobierno de los EE.UU. ha considerado previamente compartir pruebas de vida extraterrestre, pero temía que la gente no fuera capaz de “digerirlas”.

“Sé que ha habido momentos en que ciertos presidentes se han acercado. La cuestión siempre es: ¿cómo va a digerir la gente esto si les golpeamos en la cabeza con un mazo gigante? Eso asusta a la gente del Pentágono cuando tratan de mantener la civilización unida con cinta adhesiva”, explicó.

A principios de este año, tres supuestos vídeos de OVNIS que fueron inicialmente hechos públicos por la propia organización de investigación de DeLonge, ganaron credibilidad extra después de que fueron publicados por el Pentágono.

En 2017 y 2018, la organización To The Stars de Tom DeLonge publicó tres clips capturados por pilotos de la Marina que aparentemente mostraban objetos extraños que parecían acelerarse rápidamente en el espacio aéreo estadounidense.

Las imágenes también fueron reportadas por el New York Times, pero el nuevo lanzamiento marcó la primera vez que el Pentágono ha reconocido su existencia.