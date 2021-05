Tom Coll, el baterista del grupo Fontaines D.C. fue la persona indicada para crear y curar una colección especial de música irlandesa llamada Goitse a thaisce.

La compilación saldrá el 6 de agosto de este año y según se sabe por Tom este trabajo lo ve canalizar los sonidos de su propia herencia y cotidianidad, después de pasar un período largo de tiempo viviendo bajo el mismo techo con su familia en el oeste de Irlanda.

“Aquí, me encontré en medio de un vasto paisaje montañoso, un lugar que recordaba vívidamente los recuerdos de mi infancia de la vieja música tradicional irlandesa. Esta experiencia provocó la necesidad de sumergirme en la tradición una vez más”, comentó Coll.

Añadió: “Cada melodía de este disco tiene un lugar especial en mi corazón. Ya sea por héroes de toda la vida como The Bothy Band o Planxty, amigos de la familia como Mairéad Ní Mhaonaigh o Emer Mayock, o por artistas contemporáneos que traspasan los límites de la tradición como Lisa O’Neill o Ye Vagabonds, estas canciones han marcado mi vida hasta ahora”.

“La tradición tiene tanta profundidad y riqueza, y les insto a que por favor profundicen en ella con el corazón abierto. El título del disco se traduce aproximadamente como “ven aquí, cariño”, que es el sentimiento que siento cuando escucho estas melodías. Ojalá puedan hacerte sentir el mismo sentimiento”, finalizó.

Checa el tracklist:

Lado A

1. “Martin wynn’s / the longford tinker” – The Bothy Band

2. “Arthur mcBride” – Andy Irvine & Paul Brady

3. “Apples in winter” – Dervish

4. “Bacach shíol andaí” – Ye Vagabonds

5. “Farewell to whalley range” – Sharon Shannon / Mike McGoldrick / Jim Murray / Dezi Donnelly

Lado B

1. “Sí bheag, sí mhor” – Planxty’

2. “Oro, se do bheatha bhaile” – Joe Heaney

3. “Méiltí cheann dubhrann / cloch na ceithre mhíle” – Mairéad Ní Mhaonaigh & Frankie Kennedy

4. “Joihn Doherty’s / Charlie McKernon’s / The Antrim Rose” – Emer Mayock

5. “The factory girl” – Lisa O’Neill

6. “The parting glass” – The Dubliners

Crédito foto de portada: Instagram Tom Coll