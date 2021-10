Día de muertos está por llegar y las fiestas se van a poner más que buenas, pero en caso de que aún no tengas plan, acá te tenemos una opción a la que no podrás decir que no.

El mezcal Montelobos volverá a armar su famosa Noche de Lobos para celebrar la época más escalofriante (y favorita del año). ¿Lo mejor de todo? Será totalmente virtual, así que podrás disfrutar de un festejo épico desde donde sea que te encuentres y a la hora que desees.

En esta ocasión, los encargados de poner el ambiente serán Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, DJ’s mexicanos que bajo su proyecto Tom & Collins han logrado tener reconocimiento a nivel mundial. En los últimos años, la dupla ha sido incluida en la lista de los 100 mejores DJ’s del mundo, curada por la revista DJ MAG, y ha compartido escenario con artistas como J Balvin, A$AP Rocky y Diplo.

La gran fiesta virtual se transmitirá a través del Facebook de Montelobos, Festival Passport y en nuestra cuenta, este 31 de octubre en punto de las 19:00 hrs y después se dejará en línea hasta el 2 de noviembre. Además, para vivir la experiencia completa, se lanzará en Bodegas Alianza y Rappi un kit edición limitada con lo mejor del mezcal Montelobos y algunos elementos que le hacen honor a la época.

“Para Montelobos es importante mantener vivo el ambiente de una fecha tan emblemática como lo es el Día de Muertos. Tal como la marca, está celebración es una combinación entre la tradición y un plano rodeado de misticismo, lo que hace completo sentido que Montelobos llame a su manada para celebrar este día tan especial y que lo haga de la mano del mejor talento musical del país”, dijo Lucía Olvera, Directora de Mercadotecnia para México y Centroamérica de Grupo Campari.

¡Nos vemos por allá!

Foto de portada: Cortesía.