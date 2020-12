Tobey Maguire, el primer Hombre Araña en el cine fue fotografiado afuera de una prueba de vestuario; lo cual aviva mas los rumores sobre su participación en la tercera entrega de Spider-Man de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland.

Estos últimos días ha sido de los mejores para los fanáticos del arácnido, pues luego de rumores interminables, Variety confirmó que Alfred Molina; quien le dio vida al Doctor Octopus en El Hombre Araña 2, regresará a su papel en Spider-Man 3; después Collider aseguró que Andrew Garfield y Kirsten Dunst volverían a interpretar a Peter Parker / Spider-Man y Mary Jane respectivamente.

Ahora los fanáticos esperan con ansias la confirmación oficial de que Tobey Maguire vuelva a ponerse el traje con el que marcó a toda una generación. Las imágenes publicadas por Just Jared nos enseñan al actor llegando a una prueba de vestuario en North Hollywood, California. ¿De qué se tratará? El sitio especula que tal vez se estaba preparando para el disfraz que usará en Spider-Man 3, pero no hubo ninguna otra pista que lo confirme. Si, medio rebuscado, pero ante la confirmación de Alfred Molina y los sucesos que ocurrieron en Avengers: Endgame; ya todo puede ser posible dentro de las cintas del UCM.

Según Collider, Sony y Marvel todavía no llegan a ningún trato con Tobey Maguire; pero otras fuentes han estado hablando de su participación como un hecho confirmado. Si Kirsten Dunst ya es parte del elenco, lo más obvio es que Tobey Maguire también haya firmado un contrato para estar en la película, pero solo es especulación, debemos esperar al anuncio oficial de parte de los estudios.

Sony habla sobre los rumores de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man 3’

La forma de unir a los tres Hombres Araña es el multiverso, elemento que no ha sido explotado tal cual en el Universo Cinematográfico de Marvel pero que ya vimos en Spider-Man: Far From Home. Hace meses también se dio a conocer que Doctor Strange será parte de la tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland, y si hay alguien capaz de abrir las puertas al multiverso, ese es Doctor Strange.

Foto propiedad de Sony