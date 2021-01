Una nueva precuela de Willy Wonka ya ha sido confirmada y todo indica que quien le dará vida al famoso personaje será el joven actor Timothée Chalamet.

El filme fue anunciado por Warner Bros el día de ayer (19 de enero) bajo el título de Wonka. Las grabaciones comenzarán en unos meses y se especula que vea luz por marzo de 2023.

Los estudios aún no han revelado ningún detalle sobre el elenco de la película pero de acuerdo con Collider, fuentes revelaron que el protagonista de Call Me By Your Name, Timothée Chalamet, está siendo considerado para ser quien interprete la versión joven de Willy Wonka. Además de que puede que también Tom Holland aparezca en la cinta.

Wonka será producida por David Heyman (Harry Potter) y estará bajo la dirección de Paul King (Paddington). Mientras que Simon Rich será quien se encargue de realizar el guión.

Hace un tiempo ya se había mencionado algo sobre esta nueva película. Aunque en ese entonces se había especulado que Ryan Gosling, Donald Glover y Ezra Miller fueran quienes dieran vida a los personajes.

Por ahora estos son los únicos detalles que se tienen sobre la precuela de Willy Wonka, pero te mantendremos informado de nuevas actualizaciones.

Foto de portada tomada del Instagram de Timothée Chalamet.