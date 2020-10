Denis Villeneuve ha revelado que rechazó a Timothée Chalamet para un papel en su película Prisoners.

El thriller de secuestros de 2013 fue lanzado antes de que Chalamet hubiera tenido su gran avance en Hollywood.

Según un nuevo perfil de GQ del actor, cuando la pareja se reunió para hablar de Dune, el director le dijo a Chalamet que estaba feliz de conocerlo finalmente, lo que llevó a la estrella a recordarle su último encuentro.

De su prueba de prisioneros, Villeneuve dijo: “Hizo una gran audición, pero no se ajustaba físicamente al papel. Probablemente me insultó porque no lo acepté”.

El director también comentó la relación de Chalamet con sus co-protagonistas de Dune, Josh Brolin, Oscar Isaac y Jason Momoa. “Sentí que Timothée estaba profundamente seducido – o tal vez no seducido, pero sentí que era como un niño con hermanos mayores”, dijo. “Era más joven, era el pequeño en el set, y todos lo querían.

“Hay una escena en la película en la que Timothée corre a los brazos de Jason Momoa, y Jason lo agarra como un cachorro y lo levanta en el aire como si fuera una pluma. ¡Y eso es real! Se amaban de verdad. Fue muy hermoso ver a este joven siendo influenciado por estas personas que él admira.”

Chalamet interpretará a Paul Atreides en la próxima Dune, que fue recientemente retrasada de su fecha de lanzamiento de diciembre al 1 de octubre de 2021.