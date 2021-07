Estefania Vélez presenta la exposición Time’s Passage is Probably an Illusion.

Estefania Vélez para esta muestra de pintura, toma elementos arquitectónicos como marcos, ventanas, azulejos, pisos de piedra, escalera y demás elementos, conforman paisajes imaginarios que asemejan jeroglíficos.

Vélez crea esta nueva producción en México en plena pandemia y hace un guiño en sus piezas a la vida a través de lo plano de las pantallas, en un juego de colores que parece interminable.

Time’s Passage is Probably an Illusion de Estefania Vélez se presenta en Praxis Contemporary Latin American Art Gallery desde el 15 de julio hasta el 11 de septiembre en 501 W 20th Street NY, New York.