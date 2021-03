Una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fueron las listening parties de Tim Burgess y a un año de su inicio, el músico anunció el lanzamiento de un especial libro.

A partir de que el mundo entero se puso en cuarentena por el COVID-19, Burgess nos estuvo dando alegres momentos con estas famosas fiestas que hacía en Twitter, durante las que se escuchaba un disco completo mientras que la banda o artista compartía algunos recuerdos de cada una de las canciones incluidas en el álbum.

La serie logró enlistar a una gran cantidad de músicos, entre los que se encuentra Oasis, Pulp, Fontaines D.C., The Vaccines, Hinds, Wolf Alice, Blur, Frank Ferdinand, IDLES, The Cure, The Libertines, Foals, The Cribs y muchos más.

Ahora, justo a un año de su inicio, Tim Burgess anunció que lanzará un nuevo libro titulado The Listening Party a través de DK, en el que se narrará la evolución de las listening parties realizadas a lo largo del 2020.

Y hablando de el libro, Mark Searle de DK comentó: “En marzo de 2020, atrapado en la cuarentena y sin conciertos, un amigo me envió un mensaje de texto grupal diciéndome que me uniera a una de las fiestas de escucha de Tim en Twitter. Escuchamos Dogrel de Fontaines DC y recordamos haberlos visto en vivo.”

“Cientos de miles de personas en todo el mundo han hecho lo mismo en más de 700 fiestas. La forma en la que Tim ha unido a la gente mientras estábamos separados es un fenómeno. Publicar The Listening Party es un verdadero honor. Será un libro que cualquier amante de la música podrá atesorar”, agregó.

El libro ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí y todas las ganancias obtenidas serán destinadas para la ‘Red List’ de Music Venue Trust.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.