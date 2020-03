Tim Burgess, líder de The Charlatans, está haciendo una diferencia para la industria de la música desde su cuenta de Twitter que se vuelven cada vez más populares.

En una reciente entrevista con NME dijo estar casi seguro de haber contraído coronavirus en Nueva York. “Estoy 90% seguro de haber contraído el virus en Nueva York. Estuve en cama durante 4 días con todos los síntomas y todavía tengo un algunos problemas, pero no se puede saber”.

Aún con estos problemas de salud el músico no para de trabajar y está convencido del poder de la música para ayudar al estado anímico de todos en esta pandemia. ¿Cómo? Con sus #timstwitterlisteningparty, una especie de fiesta virtual en Twitter donde todas las personas se unen para reproducir un álbum en específico a las 10 p.m. y diferentes artistas y figuras de la industria dan una guía por sus canciones.

Tan sólo la semana pasada comentaron los álbumes de Suede, James, The Chemical Brothers, Shed Seven, The Cocteau Twins y The Fall.

En esta misma entrevista contó que comenzó a hacer estas fiestas como manera de celebrar aniversarios de los álbumes de The Charlatans, pero ahora se transformaron para

Los hice al azar para discos en solitario pero comencé a pensar qué podría hacer y surgió la idea de que deberíamos ampliarlo y pedirle a otras personas que lo hicieran también y parece estar funcionando hasta ahora. El primero que me vino a la mente fue Alex Kapranos porque comentó sobre el ‘Some Friendly’ que hice hace un tiempo. Luego Andy y Loz (Ride) se pusieron en contacto y después Dave Rowntree y Bonehead.

¿Quieres unirte a la fiesta? Checa la programación en la página oficial y conéctate en tu cuenta de Twitter.

Es algo inclusivo y divertido, que es algo que debemos tener. Es a las 10 p.m. por una razón, como una distracción de las noticias de las diez en punto: cualquiera puede ver las noticias en cualquier otro momento del día.

Up to date schedule and other listening party info can be found at https://t.co/7b75NPZnhR

✊#timstwitterlisteningparty

Join us. We listen to albums together, apart. pic.twitter.com/SW4su0l1CP

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) March 31, 2020