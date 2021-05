Tim Ayre sigue conquistándonos desde sus tierras australianas con su refinada mezcla entre pop, alternativo y psicodelia que se dejan escuchar en su nuevo sencillo “So long“.

Este tema será parte de su EP Modern life, el cual está próximo a salir bajo el famoso sello parisino Kitsuné musique. Al comentar la nueva canción, Tim dijo lo siguiente en un comunicado de prensa: “Es probablemente la canción de la que estoy más orgulloso en el EP. La letra es una despedida a mi yo más joven y a las cosas del pasado que ya no tienen peso en mi vida”.

“So long” juega con distintas inspiraciones de este multi instrumentista pues muestra su habilidad para escribir pop mientras le añade un toque vintage y hasta rock clásico. Conforme se acerca el final el ritmo da un giro dramático hacia la psicodelia, donde guitarras, sintetizadores y voces construyen un sorpresivo clímax.

Las influencias de este tema en particular fueron “I saw the light’” de Todd Rundgren y “Surfs up” de The Beach Boys. Tim escribió y produjo este track en pocas horas, junto a su colaborador de confianza Tobias Priddle.

Para Ayre fue un poco como decir: “Hasta pronto, pequeño Tim, hola pequeño gran Tim“. Además, la rola llegó con un video oficial que evoca a la época de los años 60 y 70, haciéndola algo retro pero también algo fresco para nuestro año en curso.

Foto portada: cortesía