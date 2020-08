TikTok puso una demanda contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la administración de Trump prohibiera el uso de dicha aplicación en el país.

Todo comenzó cuando a inicios de este año Trump ordenó la prohibición de “transacciones” con los propietarios de TikTok y la aplicación china WeChat. En su momento la app dijo que tomaría acciones legales y como sobre aviso no hay engaño, el día de hoy su respuesta llegó.

A través de un comunicado, la app declaró que los recientes comentarios de Donald Trump sobre TikTok violan su derecho al debido proceso. Además de que el presidente tampoco ofrece ningún razonamiento para sus afirmaciones de que la aplicación presenta una amenaza a la seguridad nacional debido a sus vínculos con China.

Y explican:

No tomamos la demanda al gobierno a la ligera. Sin embargo, sentimos que no tenemos más remedio que tomar medidas para proteger nuestros derechos y los derechos de nuestra comunidad y empleados. En nuestra denuncia dejamos en claro que creemos que la Administración ignoró nuestros grandes esfuerzos para abordar sus inquietudes, lo que llevamos a cabo de manera plena y de buena fe incluso cuando no estábamos de acuerdo con las inquietudes en sí.