Todo listo para el Tijuana Zine Fest 2021.

No te pierdas este septiembre este festival de fanzines, que es uno de los más importantes del país y llega a su 5ta edición con lo mejor del fanzine transfronterizo.

“Tijuana Zine Fest looks to encourage artists and enthusiasts to discover self-publishing as a form of expression and cross-border communication.”

Como parte del Tijuana Zine Fest puedes escuchar las lecturas de fanzines que serán trasmitidas por NettNett Radio.

El festival será el próximo sábado 11 de septiembre en el Enclave Caracol, C. Primera 8250, Zona Nte. Tijuana, B.C.