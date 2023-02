Thurston Moore estrena “Hypnogram”

El icónico guitarrista confirmó su regreso con “Hypnogram”, una nueva canción de siete minutos en la que con fascinantes guitarras lo encontramos construyendo una atmósfera melancólica que poco a poco se va desvaneciendo, como si se tratara del recuerdo de un sueño. “I’m closing my eyes to our lucid sleep/ Give me a signal when you find me”, canta con un tono delicado y relajado.

“Hypnogram”, según reveló Thurston Moore, es el primer avance del disco que está por lanzar. Aunque todavía no se revelan ni el título ni la fecha de estreno de este material, es un hecho que para su creación Moore reclutó a grandes músicos, incluyendo a su frecuente colaborador James Sedwards, quien hizo aportaciones de guitarra, piano y órgano.

Además, el bajista Deb Googe (My Bloody Valentine), el percusionista Jem Doulton (Róisín Murphy) y el músico electrónico Jon Leidecker (Negativland), también formaron parte del equipo de Thurston Moore.

Esperamos pronto tener más detalles, pero por ahora, échale un vistazo a “Hypnogram”:

Foto de portada vía Facebook Thurston Moore