Thurston Moore, miembro fundador de Sonic Youth, anunció que el próximo 25 de septiembre lanzará su nuevo álbum solista, By The Fire. Y como adelanto compartió el sencillo Hashish.

Para este siguiente material discográfico, Moore contó con el apoyo del baterista de Sonic Youth Steve Shelley, Deb Googe de My Bloody Valentine en el bajo y el guitarrista de Nøught James Sedwards. Así como también tiene contribuciones por parte de Leidecker y Jem Doulton.

A través de un comunicado, Thurston lo describió como:

Canciones de amor en un momento en el que la creatividad es nuestra dignidad, nuestra demostración contra las fuerzas de la opresión. By The Fire es una reunión, una fiesta de paz, canciones en el calor del momento.

Además de la noticia, el músico estrenó el sencillo Hashish, el cual según mencionó “es una oda al narcótico del amor en nuestra responsabilidad compartida durante el aislamiento”. Y con ella viene un alucinante video que realizó con grabaciones de un tour que tuvieron por Europa y algunos clips de estos días de cuarentena.

By The Fire de Thurston Moore será lanzado a través de su propio sello Daydream Library Series.

Escucha a continuación Hashish:

Tracklist:

01. Hashish

02. Cantaloupe

03. Breath

04. Siren

05. Calligraphy

06. Locomotives

07. Dreamers Work

08. They Believe in Love (When They Look at You)

09. Venus

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.