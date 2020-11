Thundercat lanzó “Fair Chance” en marzo. Pero el artista y productor de Los Ángeles sabía que se podía hacer más con la canción.

El artista ha compartido una nueva versión de “Fair Chance”, remezclada por el músico y productor británico Floating Points. La canción es uno de las nuevas versiones incluidas en el último álbum de estudio del bajista de jazz, It Is What It Is de 2020, y presenta colaboraciones de los artistas de hip-hop: Ty Dolla $ ign y Lil B.

En julio, el bajista reveló que estaba escribiendo una nueva pista para la serie ThunderCats, ThunderCats Roar. La versión original de la canción inspirada en lofi tenía una duración de poco menos de cuatro minutos, pero el nuevo remix extiende la grabación a poco más de cinco minutos. Además, el remix abandona el ambiente calmante y atmosférico de la canción para una experiencia de música electrónica más dinámica.

Floating Points no se contuvo cuando le dio a la pista una inyección de adrenalina, y el resultado final es una versión alternativa animada de una de las grabaciones más destacadas del último álbum de Thundercat.

Thundercat estrena la canción “Fair Chance” en tributo a Mac Miller

Aunque probablemente pasará algún tiempo antes de que vuelva tener shows en vivo, los fanáticos aún pueden ver a Thundercat participar en el Festival de Adult Siwm de este fin de semana.