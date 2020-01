El próximo 3 de abril Thundercat editará su nuevo álbum It Is What It Is y acaba de lanzar el primer sencillo Black Qualls, en colaboración con dos de los héroes del músico, Steve Lacy y Steve Arrington. Este tema, sólo estrenado para escucha, es la primera muestra de las grandes colaboraciones que se vienen con este material.

Te dejamos el video psicodélico con el que lo está promocionando.

Escúchalo también en plataformas de streaming.

Drunk (2017) fue el último disco que lanzó el músico estadounidense. It Is What It Is, al igual que sus antecesores, saldrá a través de Brainfeeder, el sello de Flying Lotus, quien también es el productor.

La lista de colaboradores de este disco figuran Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole y Zack Fox.

Este será el tracklist:

01 Lost In Space / Great Scott / 22-26

02 Innerstellar Love

03 I Love Louis Cole (Feat. Louis Cole)

04 Black Qualls (Feat. Steve Lacy, Steve Arrington, & Childish Gambino)

05 Miguel’s Happy Dance

06 How Sway

07 Funny Thing

08 Overseas (Feat. Zack Fox)

09 Dragonball Durag

10 How I Feel

11 King Of The Hill

12 Unrequited Love

13 Fair Chance (Feat. Ty Dolla $ign & Lil B)

14 Existential Dread

15 It Is What It Is

Pre-ordena It Is What It Is aquí.