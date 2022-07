Faltan unas cuantas horas para que Thor: Love and thunder llegue a las salas de cine, y para que te vayas preparando, aquí te contamos un poco sobre lo que puedes esperar de este filme.

Dirigida nuevamente por Taika Waititi, la película se ha convertido en la más esperada del MCU, al menos de 2022, por muchas razones. De inicio, marcará el regreso de Natalie Portman en el papel de Jane Foster, ahora también conocida como Mighty Thor; además que le dará continuidad a la historia de Avengers: Endgame, es decir, mostrará más aventuras del Dios del Trueno y los Guardianes de la Galaxia.

Varios portales han señalado que Thor: Love and thunder continúa con la trama fresca y divertida que tanto ha caracterizado a la saga, desde que Waititi tomó las riendas de la dirección. Entre los puntos a destacar, están la gran conexión entre los personajes de Chris Hemsworth y Portman, así como el increíble debut de Christian Bale como el súper villano Gorr The God Butcher.

Paternidad, amor, responsabilidades y la mortalidad son algunos temas que cobran vida en este proyecto. Pero, tomando en cuenta el caos que se armó con la escena gay de Lightyear, quizá la nueva entrega de Thor incomode a más de uno, ya que en una reciente entrevista, Natalie Portman aseguró que se trata de la “película más gay que se haya hecho en el Universo Cinematográfico de Marvel”.

“Ésa es la esencia de los cómics. Siento que ahí es en donde todo comienza. Creo que es muy fiel al material original”, explicó la actriz cuando se le cuestionó si en este trabajo “vuela sobre arcoíris”.

Soundtrack

Sabemos que aunque la trama sea impecable, si el filme no cuenta con una buena banda sonora, todo está perdido. Así que una vez más el MCU se tomó muy en serio la parte del soundtrack y ha incluido grandes piezas musicales, principalmente de Guns N’ Roses, quienes aparecen con canciones como “Welcome to the jungle”, “Paradise city”, “Sweet child O’ mine” y “November rain”.

“Our last summer” de ABBA, “Rainbow in the dark” de Dio, “Family affair” de Mary J. Bilge y “Goodies” de Ciara son otros de los temas que forman parte del soundtrack. Además, el mismo Taika Waititi también aportó a la banda sonora con un track titulado “Hey ninny-nonny”.