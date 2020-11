Thom Yorke, el líder de Radiohead dio su opinión acerca de la situación en la que se encuentra Estados Unidos con respecto a sus candidatos a la presidencia, siendo estos unos de los políticos más poderosos del mundo.

Durante estos últimos días todo el mundo ha tenido en la mira a Estados Unidos ya que se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia de este país, donde después de una complicada campaña política en la que incluso Kanye West se postuló (ganando unos cientos de votos) la disputa real es entre Donald Trump (el actual presidente) y Joe Biden.

La campaña entre estos dos ha sido muy cerrada, lo cual dividió al mundo en dos, incluso en la industria de la música hubo un movimiento enorme, donde cientos de artistas pedían a la gente no quedarse quieta y salir a votar, salir a las calles y cumplir con su derecho de ser escuchados.

Ante esta situación, Thom Yorke no pudo quedarse callado y compartió sus pensamientos sobre Trump y Biden mediante un Tweet, donde también aseguró que este no es el tipo de planeta que quiere dejarle a las generaciones por venir.

“No quiero que mis hijos hereden un mundo gobernado por dictadores sin importancia y carentes de autoridad moral que flamean banderas mientras observan cómo vientos de 200 millas se llevan sus vidas como el Mago de Oz, habiendo internalizado esta sensación de impotencia alimentada por la fuerza. Solo digo”, comentó Thom.

Thom Yorke no ha sido el único que se ha proclamado en contra de estos dos candidatos, en redes sociales cientos de músicos y actores han hecho lo mismo, tal es el caso de Osees, Haim, Tylor Swift etc, no quieren a Trump nuevamente en el poder.