El líder de Radiohead, Thom Yorke ha hecho un remix del tema “Isolation Theme”, de la película de terror de 2019, Daniel Isn´t Real, con música de Chris Clark, conocido también como Clark.

Este remix se añadirá a la edición ampliada de la banda sonora de la película, cuyo lanzamiento será el 9 de octubre, junto con otras dos pistas más.

Yorke, dijo que el remix está inspirado en su vida actual causada por la pandemia.

“Tomé la partitura de Clark de “Isolation Theme” y simplemente hice que se sintiera como en el momento en que entrábamos; se me dijo que me quedara en casa, entrando en un nuevo tipo de silencio. Supongo que lo simplifiqué de alguna manera, en formas de onda que se estaban interrumpiendo. Me sorprendió lo aterrador que se volvió”, declara el músico inglés.

El año pasado, el tema de Yorke “Not The News” fue remezclado por el músico electrónico, Clark como parte de un pequeño EP de remezclas. El tema también fue remezclado por Mark Pritchard, Extendo y Equiknoxx (con Time Cow & Gavsborg). Clark explicó que empezó a componer la película aproximadamente al mismo tiempo que fue invitado a remezclar “Not The News”.

“Empecé a trabajar en Daniel Isn’t Real más o menos al mismo tiempo que me pidieron que remezclara el tema de Thom “Not The News”, por lo que tiene una pulcra circularidad que cierra la edición ampliada de la partitura con él remezclándome”, dijo Clark.

Thom Yorke se vio obligado recientemente a posponer sus fechas de gira por EE.UU. indefinidamente a causa de la pandemia del coronavirus. Las fechas fueron programadas para septiembre y octubre después de haber sido retrasadas desde la primavera