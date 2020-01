Hace apenas unas semanas les compartimos los 10 mejores discos del 2019 elegidos por el equipo de Marvin. Pero como también nos interesa conocer cual fue el disco favorito de los fans, decidimos realizar una dinámica a través de nuestra cuenta de Twitter. En la que después de una reñida competencia, finalmente el ganador elegido por nuestros lectores como mejor disco del 2019 fue ANIMA de Thom Yorke.

Durante la segunda mitad del año pasado, Thom Yorke nos compartió ANIMA, su tercera producción discográfica como solista. El cual es una combinación de sueños y cierta desconfianza hacia una tecno-distopía, la que ha sido protagonista en las canciones tanto de Radiohead como de Yorke.

El disco fue descrito por el cantante como un periodo largo de ansiedad, y en efecto, suena y se siente como tal. Pero esto no es algo nuevo, la música de Thom se ha caracterizado por eso, como prueba tenemos sus dos producciones anteriores, The Eraser y Tomorrow’s Modern Boxes. Aunque el sonido de ANIMA es mucho más agresivo y maduro.

Traffic es la encargada de abrir el álbum. Además de que esta canción junto con Dawn Chorus y Not The News formaron parte de un filme producido por Netflix y bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. Este forma un tipo de secuencia de sueños, en la que Yorke persigue a una mujer (interpretada por su pareja Dajana Roncione) a través de un laberinto subterráneo.

En el tema Twist se escucha una aguda voz describir una escena que pareciera salida de una película de terror “A boy in a bike who is running away, an empty car in the woods, the motor left running”, al ritmo de un hipnótico sonido. Y The Axe no se queda atrás, suena como si ésta fuera una continuación del sonido que nos mostró en el soundtrack que realizó para la producción de Luca Guadagnino, Suspiria (2018), con una letra que retrata la vida moderna, en la que el progreso tecnológico se está yendo en una dirección incorrecta.

En general, es un disco con un sonido profundo. Al que si le tuvieras que dar una imagen, te encontrarías nadando en el océano, mientras que canción tras canción te vas sumergiendo más. El cierre del álbum es Runwayaway, una canción con un delicado y tranquilizante sonido, que se siente justo como ese suspiro de alivio que tienes al llegar a la superficie y estar a salvo.

No hay duda de que ANIMA marcó un nuevo nivel de madurez en la carrera como solista de Thom Yorke. Es un proyecto muy complejo, oscuro y ambicioso, en el que el cantante transmite su preocupación respecto a un mundo con un futuro roto, debido a que comienza a ser rebasado por la tecnología. Al ritmo de sintetizadores, Yorke nos dio un álbum que bien podría ser uno de los capítulos más espeluznantes de la serie Black Mirror.

Nuestros lectores hicieron una asombrosa elección para #eldiscodelosfans y estamos seguros que, como nosotros, están ansiosos y emocionados de poder escucharlo en vivo en la próxima edición del Festival Ceremonia.

Créditos foto de portada: Taro Mizutani.