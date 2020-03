Sabemos que en estos momentos las recomendaciones sanitarias indican que evitemos salir de casa para evitar contagiarnos y contagiar a otras personas. Durante todos estos días en Marvin hemos hecho muchas recomendaciones: fiestas, conciertos, documentales, películas… para que pasen el tiempo en casa, se distraigan y que disfruten de contenido que vale la pena. Es por eso que, en esta ocasión, queremos invitarlos a armar la Rumba desde su casa.

Este sábado 28 se llevará a cabo This Is Rumba En Casa, una fiesta presentada por Ron Matusalem 15, el toque de sabor distinto para rumbear a distancia. El motivo de esta fiesta es apoyar la economía de la industria de nuestros mixólogos, bares, locales y DJ´s nacionales mediante una nueva experiencia que podremos vivir a través del canal de YouTube de Ron Matusalem 15.

Durante más de 8 horas podremos ver, escuchar y bailar con distintos DJ´s tocando sets con lo mejor de la música tropical y disco en streaming. Un show que levantará el ánimo y te pondrá a bailar desde casa.

El line up de This Is Rumba En Casa está conformado por: Andrea Lacoste, Dan Solo (Technicolor Fabrics), Djeko, Don Alex Albert, Esa mi Pau, Miss Mara, Nico Borgio, Priscila (Quiero Club), Raúl Sotomayor y Ritmonzón (Sonido Gallo Negro).

Así que este sábado de 28 de marzo a partir de las 3PM, conéctate al perfil @MatusalemMx para que armes la Rumba desde tu casa e invita a todos tus amigos.

En una colaboración especial los bartenders del reconocido Hanky Panky han creado tres cocteles con los cuales puedes acompañar esta transmisión.

Waikiki Travel Punch Planet, el cual mezcla Ron Matusalem Gran Resera 15 con jugo de limón, piña, granadina y angostura aromática.

El Presidente explota los sabores de un Dry vermouth Cinzanno, Vermouth Bianco Cinzanno Cointreau, Vermouth Rosso Cinzano, Ron Matusalem Gran Reserva 15 y jarabe de granada.

Daiquiri, la versión de Ron Matusalem Gran Reserva 15, con azúcar y jugo de limón.

Vive This is Rumba En Casa y súmate al movimiento de #QuédateEnCasa #ThisIsRumbaEnCasa.

