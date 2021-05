Theo Alexander, el pianista inglés nos presenta su nuevo EP llamado Sunbathing through a glass screen, un ejercicio contemplativo que roza con la tristeza creado junto con Joel Ford.

Después de sus relanzamientos y reinterpretaciones del año pasado, este viernes el artista presenta un material nuevo totalmente contemplativo, el cual es una reflexión de la vida moderna del siglo XXI, con toda su belleza y su terror que esta trae consigo.

En Sunbathing through a glass screen no parece que Alexander esté buscando presentar su música como algo totalmente limpio, sino como un reflejo del desordenado mundo en el que vivimos y muestra de ello es el uso del piano; el cual parece tropezar antes de encontrar su ritmo definitivo.



Theo Alexander tiene un estilo de composición que parte del piano neoclásico pero con un tratamiento de forma experimental con el fin de pegarle al ambient, así teniendo un punto medio entre el minimalismo y una profundidad emocional densa; todo con una increíble técnica y confianza en su ejecución.



“Componer música durante el Antropoceno se siente totalmente impotente e incluso excesivo. Mi música es una especie de decadencia en ese sentido, me refiero a que, todo arte es decadencia en una época como esta. Quiero que las personas que escuchen mis piezas se sientan confrontadas por ellas”, menciona Theo Alexander.

Fotos: cortesía