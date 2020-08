La banda de garage rock, Thee Oh Sees, estrenó su más reciente sencillo titulado “If I Had My Way“. Es el último lanzamiento de la banda bajo ese nombre.

Hace un mes que la banda anunció la grabación de un nuevo disco; sin embargo la banda decidió cambiar de nombre y ahora se llamarán Osees.

“If I Had My Way” formará parte del próximo disco de Osees titulado Protean Threat.

Este material se estrenará en septiembre, y no podemos estar más que emocionados por escuchar lo que nos tienen preparado.

Escucha “If I Had My Way” por Osees a continuación:

A diferencia de su último sencillo “Dreary Nonsense” en el que pudimos escuchar un punk agresivo y contundente, en esta ocasión escuchamos una versión más relajada y tranquila de la banda.

Guitarras que marcan el ritmo de un rock garage y la voz de un John Dwyer que acompaña con alguno que otro grito agudo le dan un toque especial al tema.

En un comunicado, el vocalista habló sobre esta nueva canción:

Mirando todas las muertes extraordinarias en el mundo ahora te tienes que preguntar, ¿has vivido tu mejor vida? Nunca es tarde para empezar.

Protein Threat llegará el próximo 18 de septiembre a través de Castle Face Records. Será el sucesor de Face Stabber, producción del año pasado y la cual fue lanzada bajo el nombre de Thee Oh Sees.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la banda