Un misterioso videoclip de The xx ha desatado los rumores de que su próximo álbum de estudio ya está en camino.

Desde hace algunos años el trío ha estado en descanso, con sus integrantes enfocándose en sus respectivas carreras en solitario. Pese a ello, siempre se dejó muy en claro que en un futuro volverían a hacer música como The xx y parece ser que cada vez falta menos para que esto suceda.

Resulta que recientemente se publicó un video en el Instagram de la banda, en el que, en cámara rápida, se le ve a Jamie, Romy y Oliver tocando dentro de un estudio. El post no incluye descripción, pero esto nos puso a todos vueltos locos puesto a que es la primera vez en mucho tiempo que los tres tienen una aparición juntos.

El último material discográfico que lanzó The xx fue I see you en 2017. Y tras realizar una extensa gira, que de hecho llegó a nuestro país, el trío se dio un respiro para experimentar nuevos terrenos por separado. “Es bueno animarnos mutuamente a hacer algo diferente, aprender y traer cosas nuevas”, dijo Romy en una entrevista de 2020.

Por ahora sólo nos queda cruzar dedos por que 2022 sea el año que nos de nueva música de The xx.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.