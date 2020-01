Luego de dos años sin publicar nueva música, Romy Madley, Oliver Sim y Jamie xx, anunciaron a través de la cuenta de Instagram de The XX que han estado trabajando en nueva música y que este 2020 verá la luz.

Anteriormente la agrupación de Londres ya había dado pequeñas muestras en este mismo canal de que estaban trabajando en cosas nuevas. En agosto pasado recordaban el lanzamiento del primer álbum de The xx y también compartieron que estaban trabajando en nueva música. Luego, en octubre publicaron tres retratos suyos con el mensaje “The xx coming soon”.

De la misma manera, Universal Music anunció en 2019 que había reanudado su contrato con el trío. Con esta disquera The xx lanzó sus álbumes anteriores, xx (2009), Coexist (2012) y I See You (2017).

Es hasta ahora que tenemos un mensaje claro de que The xx está listo para volver a las andadas en este proyecto, ya que únicamente habíamos tenido noticias de sus miembros trabajando con otros artistas. Romy Madley co-escribió Electricity de Dua Lipa y Silk City, así como More/Diamond Ring de Benny Blanco, Ty Dolla $ign y 6LACK. Por su parte, Jamie xx también paró su proyecto solista y co-escribió Big God de Florence + The Machine y produjo Nothing Breaks Like A Heart de Mark Ronson y Miley Cyrus.

Te dejamos el último álbum de The xx porque nunca es un mal día para escucharlo.