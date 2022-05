The Wombats se adentraron al gaming con su propio tipo de videojuego musical.

La agrupación anunció el lanzamiento de The Wombats: Official game, un juego que crearon en colaboración con Be-Games inspirándose en una de las canciones que forma parte de su más reciente álbum de estudio Fix yourself, not the world: “This car drives all by itself”.

Según se reveló, el videojuego permite a los fans sumergirse en “una nueva y divertida versión del video musical de Scalextrix” que la banda lanzó en apoyo de la campaña del disco. Lo mejor de todo es que ya lo puedes descargar dando click aquí.

Vía Facebook The Wombats

“Los usuarios pueden jugar con Murph, Tørd o Dan, así como con una selección de pistas de carreras de todo el mundo. Cada pista representa una ciudad diferente de la gira actual de la banda: ¡el objetivo es evitar obstáculos, recolectar impulsos y llegar al espectáculo sin estrellarse!”, se lee en la sinopsis.

Recuerda que el disco Fix yourself, not the world de The Wombats se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Este álbum fue el primero de la banda en alcanzar los primeros lugares de las tablas.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

