Luego de estar un par de años sin lanzar nueva música, The Wombats regresaron para presentar un sencillo titulado “Method to the madness”.

Según explicó el frontman de la banda originaria de Liverpool, Matthew ‘Murph’ Murphy, la nueva canción dotada de R&B habla sobre “tratar de encontrar patrones dentro del caos y, finalmente, darse por vencido y dejarse llevar”.

“Algunos de los lyrics provienen de mi propia experiencia de luna de miel: caminar por las ciudades europeas, estar en entre turistas y al mismo tiempo ser uno de ellos y, en general, hacer reservas de hotel de último minuto. Sentir emoción pero aún ser plenamente consciente de que nada ha cambiado”, explicó Matthew.

“Method to the madness” de The Wombats ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, siendo ésta la primera música que la agrupación lanza desde 2018, cuando estrenaron su cuarto álbum de estudio, Beautiful people will ruin your life.

Si bien la agrupación aún no aclara si un nuevo disco está por venir, en un comunicado de prensa, reveló que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 estuvieron trabajando de manera remota en “la música más cautivadora, creativa y progresista de su carrera”.

Foto de portada tomada del Instagram de The Wombats.