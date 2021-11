The Wombats están por lanzar un nuevo álbum de estudio y como adelanto, liberaron el sencillo “Everything I love is going to die”.

Luego de tres años, la agrupación inglesa está de regreso, y durante la reciente emisión del programa de Clara Amfo en la BBC Radio 1, estrenó un nuevo tema en el que, al ritmo de un caótico y bailable indie-pop, nos recuerdan lo efímera que es la vida y la importancia de disfrutar cada segundo.

“La canción trata sobre la impermanencia de la vida, y con eso en mente, la belleza de cada segundo que pasa”, explicó el frontman de la banda, Matthew “Murph” Murphy, sobre “Everything I love is going to die”.

“La frase clave para mí es ‘Icarus was my best friend, so I’m gonna make him proud in the end’, lo que supongo es una versión lúdica de vivir la vida al máximo, aunque las consecuencias de eso puedan ser nefastas. Ciertamente no es un llamado al nihilismo, pero puede ser uno a estar presente y la alegría que se puede encontrar al apreciar cada momento que vivimos”, agregó.

“Everything I love is going to die” se le une a “If you ever leave, i’m coming with you”, “Method to the madness” y “Ready for the high” como los primeros sencillos que liberan de su nuevo y quinto disco Fix yourself, not the world, el cual se estrenará el próximo 7 de enero de 2022 a través de AWAL.

Te dejamos por acá el lyric video compartieron para “Everything I love is going to die”:

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.