Australia es conocido en el metal sobre todo por ser la cuna de algunas leyendas como AC/DC y Rose Tattoo o algunas un poco más recientes como Airbourne y Parkway Drive, pero como en la mayoría de los países con escena de metal vibrante, hay muchas joyas escondidas a los ojos de las masas. Tal es el caso de The Wizar’d, un cuarteto que hace Doom/Heavy Metal pero que se autodefine como “Doomed Arcane Heavy Metal Magick”. Con tres discos Larga Duración, un cuarto listo para ser editado el 24 de abril y dos EP’s, se trata de un grupo que ya tiene algo de recorrido.

El disco que será titulado “Subterranean Exile” será editado por el sello italiano Cruz del Sur Music (el mismo de Pagan Altar, por ejemplo) fue grabado “con un proceso de alquimia de audio llamado Magia Metalera Arcana (arcane metal madick), que no es otra cosa que el lugar en el que la energía siniestra es convertida a una frecuencia que puede ser sostenida en un plano más bajo, gracias a la transmutación”

Se trata de unos 35 minutos y 25 segundos de música que, según el comunicado de prensa “no solo representa algo para la banda sino para todos quellos que están enterados del poder que esto representa. Para el metalero menos especializado se trata de un disco de Doom que es al mismo tiempo místico y clásico, en la vena de bandas como Black Sabbath, Witchfinder General, Pagan Altar, Saint Vitus y Trouble”. Es decir, y el video sencillo que acaban de estrenar que da nombre título al disco, así lo confirma.

Cuenta la leyenda que esa canción, al igual que “Master of the night” deberían haber aparecido en formato EP tras la edición del disco “Ancient tome of arcane knowledge”, del 2013, pero el guitarrista, cantante y fundador Ol’ Rusty fue alertado por una voz espectral que le dijo que debería hacer un disco completo, y como el Doom es lento, pasaron siete años para que el material estuviera completo y listo. Así fue como la banda confeccionó los siete temas que le dan vida al álbum.

El material estará disponible tanto en CD como en vinil.