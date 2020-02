Desde hace ya un par de semanas te habíamos comentado que muy probablemente, veríamos nuevos rostros en la segunda temporada de The Witcher. Pues esto ya es un hecho y Netflix los ha presentado de manera oficial.

Después de muchos meses de rumores y especulaciones sobre la segunda temporada de la popular, The Witcher. Por fin Netflix ha dado las primeras luces del proyecto y ahora, ha presentado de manera oficial a los actores que se unen al elenco en la segunda temporada de la serie.

Obviamente a Netflix no se le va una y aprovechó su cuenta oficial de Twitter para presentar únicamente a los actores junto a sus personajes. Aunque no dio mayores detalles sobre la trama que seguirá esta nueva historia en la vida de Geralt.

Yasen Atour como Coen

Paul Bullion como Lambert

Kristofer Hivju como Nivellen

Thue Ersted Rasmussen como Eskel

Aisha Fabienne Ross como Lydia



Mecia Simpson como Francesca

Al elenco también se suma Agnes Bjorn como Vereena, de la cual no les adjuntamos foto de la actriz, ya que aún no hay, no existe.

Sobre los nuevos personajes que veremos en pantalla., resumiendolo en un dato muy general. Coen, Lambert y Eskel son brujos como Geralt de Rivia. Todo mientras Lydia y Francesca son hechiceras como Yennefer. Por otra parte, Vereena es una vampiresa que está enamorada de Nivellen, el personaje de Hivju que se caracteriza por estar maldito.

La segunda temporada de The Witcher, contará de nueva cuenta con Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan en los papeles principales. En estos nuevos 8 episodios de la serie, la dirección correrá a cargo de Stephen Surjik, Sarah O’Gorman, Ed Bazalgette y Geeta Patel.

Según un reporte de Deadline, sostienen que la serie ya comenzó sus grabaciones en el Reino Unido con miras al estreno de la segunda temporada que está fijado para 2021.