The Witcher llegó a Netflix el pasado mes de diciembre, la productora reveló que varias escenas fueron eliminadas y contó que sucedía en ellas dentro de la serie basada en las novelas de Andrzej Sapkowski que en su momento fueron adaptadas en el exitoso videojuego.



Debido al éxito de los videojuegos, la serie ha tenido una recepción abrumadora y va encaminada a convertirse en el mayor estreno en la historia de Netflix, convirtiéndose ya en uno de los productos estrella de la plataforma de video streaming.

Mientras que esperamos la llegada de la segunda temporada, han ido lanzando datos para conocer más a fondo la serie, entre ellos un mapa interactivo y la cronología oficial de The Witcher compartida por Netflix. Sin embargo, el productor ha detallado varias escenas eliminadas de la primera temporada hasta ahora desconocidas de las cuales explicó que existe una que le dolió mucho tener que quitar.

En una entrevista, Lauren S. Hissrich comentó: “Muchas escenas tuvieron que ser cortadas de los episodios finales, en concreto una escena en el tercer episodio donde Yennefer, Fringilla y Sabrina hablan acerca de sus transformaciones, y de ser sinceros me gustaría volver ahí y ponerla nuevamente”. “Esta escena hubiera sido perfecta para demostrar lo que es la amistad entre mujeres y hubiera servido para castigar al personaje de Fringilla por unirse al Nilfgaard”, declaró la productora de The Witcher.

Otra escena que detalló la productora se centraba en un primer contrato de Yennefer con Geralt de Rivia. Aunque todavía queda mucho tiempo por esperar para que llegue la segunda temporada de The Witcher, Netflix confirmó a través de un tuit que ya están trabajando en una película animada al estilo de Castlevania y será producida por los creadores de “La Leyenda de Korra” de Nickelodeon y tal película llevará por título “The Witcher: Nightmare of the Wolf”.