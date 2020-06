Después de que Netflix tuviera que suspender las grabaciones de la segunda temporada de The Witcher por la pandemia, hoy se confirmó que ya el próximo 17 de agosto serán reanudadas.

La gran noticia la compartieron con un poético verso a través de la cuenta de Twitter de la serie:

Como ya previamente lo había dado a conocer Netflix, en esta secuela regresarán nuevamente los actores Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey. Además de que también se unirán Kim Bodnia, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross y Mecia Simson.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020